На какой реке в апреле 1945 года произошла историческая встреча советской и американской армии в ходе второй мировой войны

История
На какой реке в апреле 1945 года произошла историческая встреча советской и американской армии в ходе второй мировой войны
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Автор: Гость
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Гость:
Эта встреча произошла на реке Эльба
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