Миша разрезал квадрат со стороной 7 см на два прямоугольника . периметр одного- 20 с??. чему равен периметр второго

Гость: Гость:

Так как у квадрата сторона 7см, то у отрезанного прямоугольника одна сторона тоже будет 7 см. Находим вторую сторону одного прямоугольника: для этого от имеющегося периметра 20 см вычтем 2 стороны по 7 см: 20-7-7=6 см- это сумма двух оставшихся сторон одного прямоугольника с периметром 20см. Так как противоположные стороны у прямоугольника равны, то 6:2=3 см- вторая сторона... Теперь находим периметр второго прямоугольника. Мы знаем, что квадрат разрезали на 2 частии у одной части сторона 3 см, значит, у другой сторона 7см-3см=4 см-сторона у второго прямоугольника. Вторая сторона у второго прямоугольника также 7 см. Находим периметр 7см+7см+4см+4см=22 см Ответ: 22 см