4целых2/3-5/9×2целых 4/7=
Математика
4целых2/3-5/9×2целых 4/7=
Ответ(ы) на вопрос:
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4цел 2\3-5\9*2целых4\7=3 цел 5\21
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