Слова, образованные от слова "стекло". В чём особенность корня этих слов?
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Слова, образованные от слова "стекло". В чём особенность корня этих слов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Стекла,стеклянные,стеклышки,стеклянная,стеклянное
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