По аксонометрическому изображению выполните эскиз детали с необходимыми сечениями
Черчение
По аксонометрическому изображению выполните эскиз детали с необходимыми сечениями
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если самому придумать вот у меня есть, что то старенькое...
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