Выполните действия 1) (4,23-2,34)/21 2)(7,13+9,25)/13 3) (50-8,6)/92 4)(28,88+35,8)/28 5)(65,97-0,45)/52 6)(1,85+3,25)/34 7)(4,04+5,16)/46 8)(0,8+0,55)/15
Математика
Выполните действия 1) (4,23-2,34)/21 2)(7,13+9,25)/13 3) (50-8,6)/92 4)(28,88+35,8)/28 5)(65,97-0,45)/52 6)(1,85+3,25)/34 7)(4,04+5,16)/46 8)(0,8+0,55)/15
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(4,23-2,34)/21=0,09 (7,13+9,25)/13=1,26 (50-8,6)/92=0,45 4)(28,88+35,8)/28=2,31 5)(65,97-0,45)/52=13,104 6)(1,85+3,25)/34= 0,15 7)(4,04+5,16)/46=0,2 8)(0,8+0,55)/15=0,9
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