Подбери пять пословиц которые характеризовали бы нравственного человека
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Подбери пять пословиц которые характеризовали бы нравственного человека
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Добрые нравы имеют большее значение, чем хорошие законы. 2)Нравы портятся легче, чем исправляются. 3)Нравственность — это разум сердца. 4)Неуважение к предкам есть первый признак безнравственности. 5)Крепнет нравственность, когда дряхлеет плоть.
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