Подбери пять пословиц которые характеризовали бы нравственного человека

Гость: Гость:

1)Добрые нравы имеют большее значение, чем хорошие законы. 2)Нравы портятся легче, чем исправляются. 3)Нравственность — это разум сердца. 4)Неуважение к предкам есть первый признак безнравственности. 5)Крепнет нравственность, когда дряхлеет плоть.