Задание: Выпишите все имена существительные и выделите в них суффиксы (если есть) Паучок, сверчок, волчонок, Собачонка и галчонок – В суффиксах под ударением Пишем только –ок, -онк, - онок. Суффиксы эти знаете вы сами, В...

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Задание: Выпишите все имена существительные и выделите в них суффиксы (если есть) Паучок, сверчок, волчонок, Собачонка и галчонок – В суффиксах под ударением Пишем только –ок, -онк, - онок. Суффиксы эти знаете вы сами, Всякий раз употребляете, Когда ласково требуете, У мамы сладости часами.

Автор: Гость