Задание: Выпишите все имена существительные и выделите в них суффиксы (если есть) Паучок, сверчок, волчонок, Собачонка и галчонок – В суффиксах под ударением Пишем только –ок, -онк, - онок. Суффиксы эти знаете вы сами, В...

Русский язык
Задание: Выпишите все имена существительные и выделите в них суффиксы (если есть) Паучок, сверчок, волчонок, Собачонка и галчонок – В суффиксах под ударением Пишем только –ок, -онк, - онок. Суффиксы эти знаете вы сами, Всякий раз употребляете, Когда ласково требуете, У мамы сладости часами.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Паучок суффикс ок Сверчок ок волчонок онок собачонка онк галчонок онок
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