Ребята скажите пожалуйста Сказка Бажова каменный цветок Почему Никита отказался от личной жизни СРОЧНО НАДО!!!! За ранние спасибо
Литература
Ребята скажите пожалуйста Сказка Бажова каменный цветок Почему Никита отказался от личной жизни СРОЧНО НАДО!!!! За ранние спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хозяйка медной горы окалдовала его да так сильно ,что он на миг забыл катю.
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