Что нужно найти в задаче: Можно ли на плоту ,сделанном из 15 сосновых брёвен объемом 2 м3 каждое ,переправить через реку автомобиль массой 3 тонны? Плотность сосны 440 кг/м3 Дам 15 баллов
Физика
Что нужно найти в задаче: Можно ли на плоту ,сделанном из 15 сосновых брёвен объемом 2 м3 каждое ,переправить через реку автомобиль массой 3 тонны? Плотность сосны 440 кг/м3 Дам 15 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Fтплота=Fa-Fтгрузаpсосны*n*V1*g=рводы*n*V1*g-mгруза*gpсосны*n*V1=pводы*n*V1-mгруза440кг/м3*15*2м3=1000кг/м3*15*2м3-3000кг=Fтплота=pсосны*n*V1*g=440кг/м3*15*2м3*10Н/кг=132000НFa-Fтгруза=рводы*V1*n*g-mгруза*g=1000кг/м3*2м3*15*10Н/кг-3000кг/м3*10Н/кг=270000НТак как Fa-Fтгруза >Fтплота, то - можно)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите пожалуйста!!!!!!!!!! 6,25*1\5+4\5/0,64 38-15*0,6/1\4 если что это \ дробная черта а это / дел??ть
Литература
Ребята скажите пожалуйста Сказка Бажова каменный цветок Почему Никита отказался от личной жизни СРОЧНО НАДО!!!! За ранние спасибо
Математика
Найди площадь закрашенных фигур,считая, что 1 клетка изображает 1м в квадрате. Рядом нарисуй прямоугольник, имеющий такую же площадь.
Русский язык
Задание: Выпишите все имена существительные и выделите в них суффиксы (если есть) Паучок, сверчок, волчонок, Собачонка и галчонок – В суффи...