Что нужно найти в задаче: Можно ли на плоту ,сделанном из 15 сосновых брёвен объемом 2 м3 каждое ,переправить через реку автомобиль массой 3 тонны? Плотность сосны 440 кг/м3 Дам 15 баллов

Физика

Что нужно найти в задаче: Можно ли на плоту ,сделанном из 15 сосновых брёвен объемом 2 м3 каждое ,переправить через реку автомобиль массой 3 тонны? Плотность сосны 440 кг/м3 Дам 15 баллов

Автор: Гость