Первое отделение концерта музыкантов продолжалось 28 минут, что составило 2\7 от за??ланированного времени.Сколько минут продолжался концерт?
Математика
Первое отделение концерта музыкантов продолжалось 28 минут, что составило 2\7 от за??ланированного времени.Сколько минут продолжался концерт?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
28 делим на 2 =14 14 умножаем на 7=94 минуты продолжался концерт (ну или просто шол весь концерт)
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