6cos^2x + 5 sinx -7=0
Математика
6cos^2x + 5 sinx -7=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Применим формулу косинуса, выраженного через синус. 6*(1-sin²x) +5sinx-7=0 -6sin²x +5sinx-1=0, sinx = t, -6t²+5t-1 = 0. t=1/2, t=1/3. sinx=1/2 , x=(-1)^n*π/6 +πn, n∈Z. sinx = 1/3, x=(-1)^n*arcsin(1/3) +πn, n∈Z.
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