Правила глагола на казахском:
Қазақ тiлi
Правила глагола на казахском:
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Етістік-заттың іс-əрекетін,қимылын білдіретін сөз табы.Оған не істеді?не қылды?қайтті? деген сұрақтар қойылады.Мысалы:жүгірді,оқы,ұйықтады жəне т.б.
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