Правила глагола на казахском:

Қазақ тiлi
Правила глагола на казахском:
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Етістік-заттың іс-əрекетін,қимылын білдіретін сөз табы.Оған не істеді?не қылды?қайтті? деген сұрақтар қойылады.Мысалы:жүгірді,оқы,ұйықтады жəне т.б.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Помогите сделать номер 290(1,2)
Ответить
Математика
Первое отделение концерта музыкантов продолжалось 28 минут, что составило 2\7 от за??ланированного времени.Сколько минут продолжался концерт?
Ответить
Математика
Мастер за неделю починил 63 пары обуви,а его ученик за 5 дней починил 25 пар.На сколько пар обуви больше чинил мастер за один день,чем его ученик?
Ответить
Литература
Подскажите пожалуйста книгу про школьную любовь) что-то типа " проклятая школа " заранее спасибо)
Ответить
Математика
6cos^2x + 5 sinx -7=0
Ответить