Человек заражается амебной дизентерией проглатывая: 1. Споры амебы: Нет, так как ???………………спор. 2. Живых амеб: Нет, так как ………………… 3. Яйца амеб: Нет, так как ………………… 4. Цисты: Да, так как …………………………. Клеточная стенка...
Биология
Человек заражается амебной дизентерией проглатывая: 1. Споры амебы: Нет, так как ???………………спор. 2. Живых амеб: Нет, так как ………………… 3. Яйца амеб: Нет, так как ………………… 4. Цисты: Да, так как …………………………. Клеточная стенка из целлюлозы у простейших: 1. Встречается у жгутиковых: Нет, так как ……………………… 2. Есть у радиолярий: Нет, так как………………………… 3. Отсутствует ……………………………………… 4. Есть только у амеб …………………………………………
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Цисты так как простейшие образуют цисты
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Математика
Первое отделение концерта музыкантов продолжалось 28 минут, что составило 2\7 от за??ланированного времени.Сколько минут продолжался концерт?
Математика
Мастер за неделю починил 63 пары обуви,а его ученик за 5 дней починил 25 пар.На сколько пар обуви больше чинил мастер за один день,чем его ученик?