Человек заражается амебной дизентерией проглатывая: 1. Споры амебы: Нет, так как ???………………спор. 2. Живых амеб: Нет, так как ………………… 3. Яйца амеб: Нет, так как ………………… 4. Цисты: Да, так как …………………………. Клеточная стенка...

Биология

Человек заражается амебной дизентерией проглатывая: 1. Споры амебы: Нет, так как ???………………спор. 2. Живых амеб: Нет, так как ………………… 3. Яйца амеб: Нет, так как ………………… 4. Цисты: Да, так как …………………………. Клеточная стенка из целлюлозы у простейших: 1. Встречается у жгутиковых: Нет, так как ……………………… 2. Есть у радиолярий: Нет, так как………………………… 3. Отсутствует ……………………………………… 4. Есть только у амеб …………………………………………

Автор: Гость