Доклад на тему страницы истории 1920-1930х годов
История
Доклад на тему страницы истории 1920-1930х годов
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Советская власть — так была названа новая власть. Свое название она получила от выборных органов государственной власти -Советов. Однако страной руководила партия большевиков. Позднее она получила название — коммунистическая партия. Другие политические партии в стране были запрещены. Несогласных с советской властью — помещиков, священников, дворян, фабрикантов — ждала расправа. Преследовались и люди творческих профессий — поэты, музыканты, писатели, художники, ученые — те, кто высказывался против новой власти. 2. Образование СССР. После образования нового государства, столицей его в 1918 году стала Москва. В 1922 году новой государство — Союз Советских Социалистических Республик — появилось на карте. Под этим названием страна просуществовала почти 70 лет. Символы СССР : Флаг СССР Герб СССР Со временем в состав СССР вошло 15 республик: Россия, Белоруссия, Украина, Азербайджан, Армения, Грузия, Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Латвия, Литва и Эстония. Тот уклад жизни, который сложился в стране до революций и Гражданской войны, был полностью разрушен. В собственность государства перешли все заводы, фабрики и другие предприятия. В стране началась борьба с неграмотностью. Отныне образование стало доступно всем. Создавались лекбезы. Над школьными тетрадками склонились и взрослые. Но были варварски уничтожены тысячи исторических памятников. В Москве был взорван храм Христа Спасителя. В настоящее время храм восстановлен (1994-1997гг.). 3. Достижения СССР. В 30-е годы страна превратилась в гигантскую стройку. Люди работали не считаясь со временем, верили в новую, справедливую, красивую жизнь. Возникали новые города, строились новые заводы, электростанции. В Москве появилось метро, красота которого восторгает и в настоящее время. Состав населения страны значительно изменился. Не было больше царя, помещиков, фабрикантов. Тысячи людей переехали в опустевшие квартиры и особняки. Так появились коммуналки. Менялась и жизнь деревни. Крестьяне получили землю. Начали создаваться колхозы — объединения крестьян для ведения коллективного хозяйства. Однако не все желали трудиться сообща. Радостные песни звучали в стране, фильмы тех лет рассказывали о счастливой жизни народа. Но на самом деле в стране установилось беззаконие. В конце 20-х годов к власти пришел И.В.Сталин, утвердив свою личную власть. Из-за частых невыполнений хозяйственных планов, вина возлагалась на руководителей этих предприятий, ученых, инженеров. Людей объявляли «врагами народа». Часто страдали невинные люди. К концу 30-х годов СССР сумел добиться больших успехов. Страна выпускала собственные самолёты, автомобили, тракторы. Но это было достигнуто за счет трудового порыва народа, лишений большинства населения страны.
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