Доклад " Что мы можем зделать для своего раена"? Памогите

Гость: Гость:

Район- место, где мы родились. И надо добавить, что это как гнездо для птенца, очень важное место. Это наш дом... А в доме нужен порядок. И я поэтому задумалась над вопросом: "Что мы можем сделать для своего района?" И нашла ответ. Во- первых, мусор надо выбрасывать в отведенные для них места. Во- вторых, ненужные объявления на школах, на своих домах надо срывать, ведь так будет казаться очень даже опрятно. В- третьих, на субботниках надо не халтурить, а реально убираться, ведь чистота своего района- это одна из визитных карточек твоего города. Надо беречь то, что приготовила нам природа.