Доклад " Что мы можем зделать для своего раена"? Памогите
Биология
Доклад " Что мы можем зделать для своего раена"? Памогите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Район- место, где мы родились. И надо добавить, что это как гнездо для птенца, очень важное место. Это наш дом... А в доме нужен порядок. И я поэтому задумалась над вопросом: "Что мы можем сделать для своего района?" И нашла ответ. Во- первых, мусор надо выбрасывать в отведенные для них места. Во- вторых, ненужные объявления на школах, на своих домах надо срывать, ведь так будет казаться очень даже опрятно. В- третьих, на субботниках надо не халтурить, а реально убираться, ведь чистота своего района- это одна из визитных карточек твоего города. Надо беречь то, что приготовила нам природа.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Почему, на ваш взгляд, часовому запрещены практически любые действия, кроме бдите??ьности по охране поста?
Геометрия
Математика
Пешеход в течение 4 часов двигался со скоростью 4.5 км/ч, а затем в течении 2 ч со скоростью 4,8 км/ч.какова средняя скорость пешехода ?