Доклад " Что мы можем зделать для своего раена"? Памогите

Биология
Доклад " Что мы можем зделать для своего раена"? Памогите
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Район- место, где мы родились. И надо добавить, что это как гнездо для птенца, очень важное место. Это наш дом... А в доме нужен порядок. И я поэтому задумалась над вопросом: "Что мы можем сделать для своего района?"  И нашла ответ. Во- первых, мусор надо выбрасывать в отведенные для них места. Во- вторых, ненужные объявления на школах, на своих домах надо срывать, ведь так будет казаться очень даже опрятно. В- третьих, на субботниках надо не халтурить, а реально убираться, ведь чистота своего района- это одна из визитных карточек твоего города. Надо беречь то, что приготовила нам природа. 
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