План характеристики формы рульефа Амазонки. 1)определитель часть материка где расположена форма рельефа. 2)Определите вид формы рельефа по абсолютной высоте. Для гор назовите наивысшую точку(низвание, высоту) 3)Пользуясь кар...

География

План характеристики формы рульефа Амазонки. 1)определитель часть материка где расположена форма рельефа. 2)Определите вид формы рельефа по абсолютной высоте. Для гор назовите наивысшую точку(низвание, высоту) 3)Пользуясь картой строения земной коры назовите структуру лежащую в основании формы рельефа. 4)определите направление в котором вытянутая форма рельефа и посчитайте её примерную протяженность.

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