План характеристики формы рульефа Амазонки. 1)определитель часть материка где расположена форма рельефа. 2)Определите вид формы рельефа по абсолютной высоте. Для гор назовите наивысшую точку(низвание, высоту) 3)Пользуясь кар...
География
План характеристики формы рульефа Амазонки. 1)определитель часть материка где расположена форма рельефа. 2)Определите вид формы рельефа по абсолютной высоте. Для гор назовите наивысшую точку(низвание, высоту) 3)Пользуясь картой строения земной коры назовите структуру лежащую в основании формы рельефа. 4)определите направление в котором вытянутая форма рельефа и посчитайте её примерную протяженность.
Ответ(ы) на вопрос:
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Географическое положение Южная Америка, северная часть материка, Координаты (медианы и паралели) 4°26 ю. ш. и 73°26 з. д. (исток), 0°35 ю. ш. 49°57 з. д. (устье). Образуется слиянием рек Мараньон и Укаяли. Течёт с запада на восток, и впадает в Атлантический океан. Площадь бассейна примерно 7 180 000 км², длина реки свыше 7000 км.
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