Помогите пожалуйсто.надо выбрать,must или mustnt:1) You must / mustnt exercise. 2) You must / mustnt be strong. 3)You must / mustnt eat crisps and chocolate. 4)You must / mustnt sing and dance well. 5)You must / mustnt shout.
Английский язык
Помогите пожалуйсто.надо выбрать,must или mustnt:1) You must / mustnt exercise. 2) You must / mustnt be strong. 3)You must / mustnt eat crisps and chocolate. 4)You must / mustnt sing and dance well. 5)You must / mustnt shout.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Must.2.Mustnt.3.4.Must.5.Mustnt.
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