Помогите пожалуйсто.надо выбрать,must или mustnt:1) You must / mustnt exercise. 2) You must / mustnt be strong. 3)You must / mustnt eat crisps and chocolate. 4)You must / mustnt sing and dance well. 5)You must / mustnt shout.

Английский язык
Помогите пожалуйсто.надо выбрать,must или mustnt:1) You must / mustnt exercise. 2) You must / mustnt be strong. 3)You must / mustnt eat crisps and chocolate. 4)You must / mustnt sing and dance well. 5)You must / mustnt shout.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Must.2.Mustnt.3.4.Must.5.Mustnt.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
Доклад " Что мы можем зделать для своего раена"? Памогите
Ответить
Окружающий мир
Почему, на ваш взгляд, часовому запрещены практически любые действия, кроме бдите??ьности по охране поста?
Ответить
История
Доклад на тему страницы истории 1920-1930х годов
Ответить
Геометрия
СРОЧНО РЕШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!
Ответить
Математика
Пешеход в течение 4 часов двигался со скоростью 4.5 км/ч, а затем в течении 2 ч со скоростью 4,8 км/ч.какова средняя скорость пешехода ?
Ответить