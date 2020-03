Помогите пожалуйсто.надо выбрать,must или mustnt:1) You must / mustnt exercise. 2) You must / mustnt be strong. 3)You must / mustnt eat crisps and chocolate. 4)You must / mustnt sing and dance well. 5)You must / mustnt shout.

Помогите пожалуйсто.надо выбрать,must или mustnt:1) You must / mustnt exercise. 2) You must / mustnt be strong. 3)You must / mustnt eat crisps and chocolate. 4)You must / mustnt sing and dance well. 5)You must / mustnt shout.

