Небольшой рассказик про "Моё творчество" Напишите про рисование, пожалуйста)

Обществознание
Небольшой рассказик про "Моё творчество" Напишите про рисование, пожалуйста)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я очень люблю рисовать. Когда я рисую, я забываю обо всем! Особенно люблю рисовать нашу природу - лес, поляны, луга, цветы. Это называется пейзаж. Люблю спокойные тона. Перед тем как начать рисовать, я подбираю краски, их палитру. Меня так захватывает сам процесс, что мне кажется, все что я нарисую, вскоре оживет, засверкает. Рисуя, я вкладываю свою душу и мне это очень нравится!
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