Поговорите с вашими родственниками о любимых ими стихотворениях, песнях, частушк??х времён Великой Отечественной войны. Как вы думаете, почему песни военных лет остаются популярными и в мирное время? (своими словами)
Литература
Поговорите с вашими родственниками о любимых ими стихотворениях, песнях, частушк??х времён Великой Отечественной войны. Как вы думаете, почему песни военных лет остаются популярными и в мирное время? (своими словами)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что в наши дни нужно ценить то, что когда то было придумано людьми. Это наша история, которую нельзя забывать.
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