855. Найди разность чисел 370 и 190 830 И 670 720 и 640 450 и 160 440 и 280 510 и 390

Математика

855. Найди разность чисел 370 и 190 830 И 670 720 и 640 450 и 160 440 и 280 510 и 390

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