855. Найди разность чисел 370 и 190 830 И 670 720 и 640 450 и 160 440 и 280 510 и 390
Математика
855. Найди разность чисел 370 и 190 830 И 670 720 и 640 450 и 160 440 и 280 510 и 390
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
370-190=180 720-640=80 440-280=160 830-670=160 450-160=290 510-390=120
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