5 любых послвиц чтобы они были в 2 лице ед. числе
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5 любых послвиц чтобы они были в 2 лице ед. числе
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)любишь кататься,люби и саночки возить. 2)без труда не выловишь рыбку из пруда. 3)Куй железо,пока горячо. 4)на чужой каравай рот не разевай. 5)что имеешь под рукой,не ищи себе другой.
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