5 любых послвиц чтобы они были в 2 лице ед. числе

Гость: Гость:

1)любишь кататься,люби и саночки возить. 2)без труда не выловишь рыбку из пруда. 3)Куй железо,пока горячо. 4)на чужой каравай рот не разевай. 5)что имеешь под рукой,не ищи себе другой.