Помогите с номером 1. все на фото. Это французский язык. Срочно.
Французский язык
Помогите с номером 1. все на фото. Это французский язык. Срочно.
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1-3 2-5 3-2 4-1 5-6 6-10 7-8 8-9 9-4 10-7
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