ПОМОГИТЕ ОЧЕНЬ СРОЧНО !!! УМОЛЯЮ 2. Не строя график функции у = — З выяснить принадлежит ли графику каждая из точек 3. Найти если известно что график функции у = эх — 6 проходит через точку

Алгебра

ПОМОГИТЕ ОЧЕНЬ СРОЧНО !!! УМОЛЯЮ 2. Не строя график функции у = — З выяснить принадлежит ли графику каждая из точек 3. Найти если известно что график функции у = эх — 6 проходит через точку

Автор: Гость