ПОМОГИТЕ ОЧЕНЬ СРОЧНО !!! УМОЛЯЮ 2. Не строя график функции у = — З выяснить принадлежит ли графику каждая из точек 3. Найти если известно что график функции у = эх — 6 проходит через точку

Алгебра
ПОМОГИТЕ ОЧЕНЬ СРОЧНО !!! УМОЛЯЮ 2. Не строя график функции у = — З выяснить принадлежит ли графику каждая из точек 3. Найти если известно что график функции у = эх — 6 проходит через точку
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2. y=0.2x-3 A(-5; -2)      -2=0.2*(-5)-3                    -2= -1-3                    -2≠ -4 т.А не принадлежит графику функции. В(4; -2.2)      -2.2=0.2*4-3                      -2.2=0.8-3                      -2.2= -2.2 т.В принадлежит графику функции. 3. y=kx-6 P(-2; 8) 8=k*(-2)-6 8+6= -2k -2k=14 k= -7 Ответ: -7.
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