Помогите с решением)) Выполните действия: а) (3х + у2) (3х - у2); б) (а3 - 6а)2; в) (а - х)2 (х + а)2.

Алгебра
Помогите с решением)) Выполните действия: а) (3х + у2) (3х - у2); б) (а3 - 6а)2; в) (а - х)2 (х + а)2.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A)  (3x+y²)(3x-y²)=(3x)² - (y²)² = 9x² - y⁴ б) (a³ - 6a)=(a³)² - 2*a³ * (6a) + (6a)² = a⁶ - 12a⁴ + 36a² в) (a-x)²(x+a)²=((a-x)(a+x))² = (a² - x²)² = a⁴ - 2a²x² + x⁴
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