Дархан танертен келе жатып жол шетіндегі шөптің ығында бүрісіп отырған...
Қазақ тiлi
Дархан танертен келе жатып жол шетіндегі шөптің ығында бүрісіп отырған...
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