Какие фразеологизмы можно прочитать в книгах. а какие - услышать в разговоре? Обос??уй свой ответ. фразеологизмы. водить за нос; вводить в заблуждение; сложить голову; сломать себе шею; поднять голову; задрать нос; встречать х...

Русский язык
Какие фразеологизмы можно прочитать в книгах. а какие - услышать в разговоре? Обос??уй свой ответ. фразеологизмы. водить за нос; вводить в заблуждение; сложить голову; сломать себе шею; поднять голову; задрать нос; встречать хлебом-солью. Значения: обманывать.погибнуть. возгордиться. оказывать почёт. Подумай и запиши придложения с фразеологизмами. выбрав любые из предложенных.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот, мож че нить пригодится
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Дархан танертен келе жатып жол шетіндегі шөптің ығында бүрісіп отырған...
Ответить
Русский язык
Могут ли антонимами быть слова разной формы(числа, рода и т.п.) например: не знает-??нают
Ответить
Биология
Пожалуйста помогите сделать тест с вопросами и ответами по теме Эндокринная сист??ма (железы внешней, внутренней и смешанной секреции) и роль гормо...
Ответить
Алгебра
ПОМОГИТЕ ОЧЕНЬ СРОЧНО !!! УМОЛЯЮ 2. Не строя график функции у = — З выяснить принадлежит ли графику каждая из точек 3. Найти если известно что граф...
Ответить
Алгебра
Помогите с решением)) Выполните действия: а) (3х + у2) (3х - у2); б) (а3 - 6а)2; в) (а - х)2 (х + а)2.
Ответить