Какие фразеологизмы можно прочитать в книгах. а какие - услышать в разговоре? Обос??уй свой ответ. фразеологизмы. водить за нос; вводить в заблуждение; сложить голову; сломать себе шею; поднять голову; задрать нос; встречать х...
Русский язык
Какие фразеологизмы можно прочитать в книгах. а какие - услышать в разговоре? Обос??уй свой ответ. фразеологизмы. водить за нос; вводить в заблуждение; сложить голову; сломать себе шею; поднять голову; задрать нос; встречать хлебом-солью. Значения: обманывать.погибнуть. возгордиться. оказывать почёт. Подумай и запиши придложения с фразеологизмами. выбрав любые из предложенных.
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Гость:
Вот, мож че нить пригодится
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