Помогите пожалуйста, Реши неравенства 235-xlt;229? b+2998gt;3004 Покажи расположение реш??ний на координатном луче

Математика
Помогите пожалуйста, Реши неравенства 235-xlt;229? b+2998gt;3004 Покажи расположение реш??ний на координатном луче
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
235-100<229.. 100+2998>3004.
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