Длина прямоугольного параллелепипеда равна 4 2/3 см, что на 5/6 см меньше его ширины и в 1 4/77 раза меньше высоты. Найдите объём параллелепипеда. Решение и объяснение,
Математика
Длина прямоугольного параллелепипеда равна 4 2/3 см, что на 5/6 см меньше его ширины и в 1 4/77 раза меньше высоты. Найдите объём параллелепипеда. Решение и объяснение,
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 4 2/3 + 5/6 = 4 4/6 + 5/6 = 4 9/6 = 5 3/6 = 5 1/2 (см) ширина 2) 4 2/3 * 1 4/77 = 14/3 * 81/77 = 54/11 = 10 4/11 (см) высота 3) 4 2/3 * 5 1/2 * 10 4/11 = 14/3 * 11/2 * 54/11 = 126 (см³) Ответ: объем параллелепипеда 126 см³ .
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