Длина прямоугольного параллелепипеда равна 4 2/3 см, что на 5/6 см меньше его ширины и в 1 4/77 раза меньше высоты. Найдите объём параллелепипеда. Решение и объяснение,

Математика

Длина прямоугольного параллелепипеда равна 4 2/3 см, что на 5/6 см меньше его ширины и в 1 4/77 раза меньше высоты. Найдите объём параллелепипеда. Решение и объяснение,

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