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Тәуелдеу жалғау : Мысык
Қазақ тiлi
Тәуелдеу жалғау : Мысык
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Гость:
Мысығым, мысығын, мысығы, мысығыныз. Өзін тандап ал біреуін.
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