Как нарисовать что я могу мастерить
Технология
Как нарисовать что я могу мастерить
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нарисуй человека который в мастерской делает что-то из дерева
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