Учитель отдал трем ребятам – Егору, Кате и Саше – 26 цветных мелков. Когда они вышл?? на улицу, то увидели своего друга Пашу и решили поделиться с ним мелками. Катя отдала 6 штук, Егор – 2 штуки, а Саша – 3, после чего у Кати С...

Математика

Учитель отдал трем ребятам – Егору, Кате и Саше – 26 цветных мелков. Когда они вышл?? на улицу, то увидели своего друга Пашу и решили поделиться с ним мелками. Катя отдала 6 штук, Егор – 2 штуки, а Саша – 3, после чего у Кати Саши и Егора стало равное число мелков. Сколько мелков было у каждого из ребят, до того, как они поделились с Пашей?

Автор: Гость