Учитель отдал трем ребятам – Егору, Кате и Саше – 26 цветных мелков. Когда они вышл?? на улицу, то увидели своего друга Пашу и решили поделиться с ним мелками. Катя отдала 6 штук, Егор – 2 штуки, а Саша – 3, после чего у Кати С...

Математика
Учитель отдал трем ребятам – Егору, Кате и Саше – 26 цветных мелков. Когда они вышл?? на улицу, то увидели своего друга Пашу и решили поделиться с ним мелками. Катя отдала 6 штук, Егор – 2 штуки, а Саша – 3, после чего у Кати Саши и Егора стало равное число мелков. Сколько мелков было у каждого из ребят, до того, как они поделились с Пашей?
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Гость:
Егор 7мелков Катя 11 мелков Саша 8 мелков
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