Сравниье сельское хозяйство стран северной африки судана и центральной африки

География
Сравниье сельское хозяйство стран северной африки судана и центральной африки
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Африка располагает 12% мировых площадей обрабатываемых земель, 26% — пастбищ и лугов, 14% — поголовья КРС, 24% — поголовья мелкого рогатого скота. Однако ее доля в мировом производстве основных видовсельскохозяйственной продукции не превышает 3-5%.
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