Поссориться двум сорокам ничего не стоит. Одна найдет какую-нибудь вкуснятину,а в??орая-к ней... Запиши,о ком рассказывает автор в тексте?
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Поссориться двум сорокам ничего не стоит. Одна найдет какую-нибудь вкуснятину,а в??орая-к ней... Запиши,о ком рассказывает автор в тексте?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А вторая к ней присоединится.
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