Помогите пожалуйста решить 1) В треугольной пирамиде SABC ребро AS перпендикулярно основанию ABC, треугольник ABC равносторонний, ребро SB=6, AB=4. На ребрах AC, BC и SC взяты соответственно точки P, T и M так, что PC=TC=3, S...

Геометрия

Помогите пожалуйста решить 1) В треугольной пирамиде SABC ребро AS перпендикулярно основанию ABC, треугольник ABC равносторонний, ребро SB=6, AB=4. На ребрах AC, BC и SC взяты соответственно точки P, T и M так, что PC=TC=3, SM=4. Найдите угол между плоскостью основания и плоскостью, проходящей через точки P, T и M.

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