Помогите пожалуйста решить 230 номер

Гость: Гость:

А (412+116)-112=412-112+116=300+116=416 б) (593+675)-275=675-275+593=400+593=993 в) (792+301)-201=301-201+792=100+792=892 г) (987+614)-187=987-187+614=700+614=1414 д) 844-(244+318)=844-244-318=600-318=282 е) 729-(396+229)=729-229-396=500-396=104 393-ж) (193+155)=393-193-155=200-155=45 з) 672-(202+172)=672-172-202=500-202=298