Помогите пожалуйста решить дам 20 баллов

Геометрия
Помогите пожалуйста решить дам 20 баллов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Опу­стим пер­пен­ди­ку­ляр из точки B на пря­мую  AO для по­лу­че­ния пря­мо­уголь­но­го тре­уголь­ни­ка. Тан­генс угла в пря­мо­уголь­ном тре­уголь­ни­ке — от­но­ше­ние про­ти­во­ле­жа­ще­го ка­те­та к при­ле­жа­ще­му: tg AOB=6/6 = 1 , так же можно проверить по транспортиру, угол будет 45 градусов, а tg45=1
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