Помогите пожалуйста решить дам 20 баллов
Геометрия
Помогите пожалуйста решить дам 20 баллов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Опустим перпендикуляр из точки B на прямую AO для получения прямоугольного треугольника. Тангенс угла в прямоугольном треугольнике — отношение противолежащего катета к прилежащему: tg AOB=6/6 = 1 , так же можно проверить по транспортиру, угол будет 45 градусов, а tg45=1
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