Найдите сумму девяти первых членов геометрической прогрессии,если B1=-3 дробь 2; B2=3
Алгебра
Найдите сумму девяти первых членов геометрической прогрессии,если B1=-3 дробь 2; B2=3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
B1=-3/2, b2=3 q=b2/b1= 3/(-3/2)=-2 s9=b1.(qˇn - 1)/(q-1) s9=-3/2.((-2)ˇ9-1)/(-2-1)=-3/2. (-513)/(-3)=-3/2.171=-513/2
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