Найдите сумму девяти первых членов геометрической прогрессии,если B1=-3 дробь 2; B2=3

Алгебра
Найдите сумму девяти первых членов геометрической прогрессии,если B1=-3 дробь 2; B2=3
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
B1=-3/2, b2=3 q=b2/b1= 3/(-3/2)=-2 s9=b1.(qˇn - 1)/(q-1) s9=-3/2.((-2)ˇ9-1)/(-2-1)=-3/2. (-513)/(-3)=-3/2.171=-513/2
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Каковы источники доходов населения?
Ответить
География
Самая высокая и низкая широта солёности
Ответить
Окружающий мир
Какие качества характера важны для кинооператора
Ответить
Геометрия
Сумма трех углов, которые получаются при пересечении двух прямых, равна 200градусо??. Найдите все углы.
Ответить
Математика
Ну прошу умоляю помогите матиматика от этого зависит первая оценка
Ответить