Сумма трех углов, которые получаются при пересечении двух прямых, равна 200градусо??. Найдите все углы.

Геометрия
Сумма трех углов, которые получаются при пересечении двух прямых, равна 200градусо??. Найдите все углы.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как угол 1 и угол 2 смежные а Сумма смежных углов углов равна 180 градусов 200-180 = 20 градусов угол 2 угол 4 вертикальное найдем 200- 20+ 20 =160 угол 1 и угол 3 вертикальны ответ угол 1 и 3 =по 160 . а угол 2 и 4 = по 20
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