Сумма трех углов, которые получаются при пересечении двух прямых, равна 200градусо??. Найдите все углы.
Геометрия
Сумма трех углов, которые получаются при пересечении двух прямых, равна 200градусо??. Найдите все углы.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Так как угол 1 и угол 2 смежные а Сумма смежных углов углов равна 180 градусов 200-180 = 20 градусов угол 2 угол 4 вертикальное найдем 200- 20+ 20 =160 угол 1 и угол 3 вертикальны ответ угол 1 и 3 =по 160 . а угол 2 и 4 = по 20
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