Помогите пожалуйста решить это неравенство очень надо

Алгебра
Помогите пожалуйста решить это неравенство очень надо
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