Помогите пожалуйста решить,очень срочно надо. буду благодарен.

Гость: Гость:

1) ответ -5.: корень пятой степени из -32=-2, а корень шестой степени из (-3)^6=-3 2) а) 5/ корень пятой из 5 ;умножить числитель и знаменатель на корень пятой из 5^4, тогда имеем ответ корень пятой степени из 5^4. б)домножим числитель и знаменатель на корень из 3 +1: 4(v3+1)/(3-1)=2(v3+1)