Помогите пожалуйста решить пример(2+3x)+(7x-2)
Математика
Помогите пожалуйста решить пример(2+3x)+(7x-2)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(2+3х)+(7х-2) 2+3х+7х-2 0+10х Ответ:10х
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