ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА РЕШИТЬ УРАВНЕНИЯ!!!!!!!!!! (2-x)^2-4(3x+1)^2=0 (5-2x)^2-9(x+1)^2=0
Алгебра
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА РЕШИТЬ УРАВНЕНИЯ!!!!!!!!!! (2-x)^2-4(3x+1)^2=0 (5-2x)^2-9(x+1)^2=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 4-4x+x²-4(9x²+12x+1)=0 4-4x+x²-36x²-48x-4=0 -35x²-52x=0 -5x(7x+10.4)=0 x1=0, 7x+10.4=0 7x=-10.4, x2=-10.4/7 2) 25-20x+4x²-9x²-18x-9=0 -5x²-38+16=0 *(-1) 5x²+38-16=0 D=1444+320=1764=42² x1=(-38+42)/10=0.4 x2=(-38-42)/10= -8
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