Помогите пожалуйста решить уравнения немножечко неправильно получается
Математика
Помогите пожалуйста решить уравнения немножечко неправильно получается
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