Пожалуста помогите. Подбери сущиствительные, от которых образовались прилагате??тные, обозначь орфограммуна конце слов.
Математика
Пожалуста помогите. Подбери сущиствительные, от которых образовались прилагате??тные, обозначь орфограммуна конце слов.
Ответ(ы):
Гость:
Лиственный, соломенный, реформенный, отечественный, государственный, торжественный, художественный, обеденный, жизненный, болезненный, редакционный, революционный, комиссионный, иллюстрационный, опереционный, агитационный, интонационный. Орфограмма - две буквы нн в прилагательных. Если основа, от которого образовано прилагательное, оканчивается на н, то две буквы н. Или. Если есть суффиксы -онн- -енн-, что и наблюдается. Произошли от таких слов как-ЛИСТВА ,СОЛОМА ,РЕФОРМА ,ОТЕЧЕСТВО, ГОСУДАРСТВО, ТОРЖЕСТВО, ХУДОЖЕСТВО ,ОБЕД, ЖИЗНЬ, БОЛЕЗНЬ, РЕДАКЦИЯ, РЕВОЛЮЦИЯ, КОМИССИЯ ,ИЛЛЮСТРАЦИЯ , ОПЕРАЦИЯ ,АГИТАЦИЯ , ИНТОНАЦИЯ.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
СРОЧНО!!!Помогите заранее спасибо . Подчеркните в сказуемое, подлежащие и второстепенные . Поставьте знаки препинанию. Лес затих что случилос...
Математика
Есть кучка из 100 камешков. Два игрока по очереди берут из неё от 1до10камушков.Выигр??ваеттот ,кто берёт последний камешек.Может ли начинающий пер...
Математика
Нужно решить задачу 1) Банка объём которой 360см³ заполнена водой на 7/9 своего объё??а. Найдите объём воды в банке. 2) Петя прочитал 268 стран...
География
Помогите пожалуйста!!!Даю 32 балла!!!Помогите! дополните утверждение: Река Муррей протекает преимущественно по территории,,расположенной в ____...