Пожалуста помогите. Подбери сущиствительные, от которых образовались прилагате??тные, обозначь орфограммуна конце слов.

Математика
Пожалуста помогите. Подбери сущиствительные, от которых образовались прилагате??тные, обозначь орфограммуна конце слов.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Лиственный, соломенный, реформенный, отечественный, государственный, торжественный, художественный, обеденный, жизненный, болезненный, редакционный, революционный, комиссионный, иллюстрационный, опереционный, агитационный, интонационный. Орфограмма - две буквы нн в прилагательных. Если основа, от которого образовано прилагательное, оканчивается на н, то две буквы н. Или. Если есть суффиксы -онн- -енн-, что и наблюдается. Произошли от таких слов как-ЛИСТВА ,СОЛОМА ,РЕФОРМА ,ОТЕЧЕСТВО, ГОСУДАРСТВО, ТОРЖЕСТВО, ХУДОЖЕСТВО ,ОБЕД, ЖИЗНЬ, БОЛЕЗНЬ, РЕДАКЦИЯ, РЕВОЛЮЦИЯ, КОМИССИЯ ,ИЛЛЮСТРАЦИЯ , ОПЕРАЦИЯ ,АГИТАЦИЯ , ИНТОНАЦИЯ.
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