СРОЧНО!!!Помогите заранее спасибо . Подчеркните в сказуемое, подлежащие и второстепенные . Поставьте знаки препинанию. Лес затих что случилось все его жители любуются вечерней зарёй какие то серые птички расселись на ветках ...

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СРОЧНО!!!Помогите заранее спасибо . Подчеркните в сказуемое, подлежащие и второстепенные . Поставьте знаки препинанию. Лес затих что случилось все его жители любуются вечерней зарёй какие то серые птички расселись на ветках старой ели на на других деревьях расположились рыжие белки не стрекочут кузнечики они тихо сидят в траве всё замолкло спокойной ночи,лесные жители

Автор: Гость