СРОЧНО!!!Помогите заранее спасибо . Подчеркните в сказуемое, подлежащие и второстепенные . Поставьте знаки препинанию. Лес затих что случилось все его жители любуются вечерней зарёй какие то серые птички расселись на ветках ...
Русский язык
СРОЧНО!!!Помогите заранее спасибо . Подчеркните в сказуемое, подлежащие и второстепенные . Поставьте знаки препинанию. Лес затих что случилось все его жители любуются вечерней зарёй какие то серые птички расселись на ветках старой ели на на других деревьях расположились рыжие белки не стрекочут кузнечики они тихо сидят в траве всё замолкло спокойной ночи,лесные жители
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Есть кучка из 100 камешков. Два игрока по очереди берут из неё от 1до10камушков.Выигр??ваеттот ,кто берёт последний камешек.Может ли начинающий пер...
Математика
Нужно решить задачу 1) Банка объём которой 360см³ заполнена водой на 7/9 своего объё??а. Найдите объём воды в банке. 2) Петя прочитал 268 стран...
География
Помогите пожалуйста!!!Даю 32 балла!!!Помогите! дополните утверждение: Река Муррей протекает преимущественно по территории,,расположенной в ____...
Математика
Имеем квадрат нужно в пустые клетки записать такие числа чтобы он стал волшебным ?? квадрате имеем числа 243 259 255 275
Математика