Помогите пожалуйста решить все ли равенства сдесь верны 1=1 2=1 2=2
Математика
Помогите пожалуйста решить все ли равенства сдесь верны 1=1 2=1 2=2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 =1, равенство верное. 2=1, равенство НЕ верное. 2+2, равенство верное.
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