Помогите пожалуйста решить задачи: 1) Какое количество теплоты потребуется для н??гревания 20грамм латуни на 5°С (Варианты:А)100Дж,Б)40Дж,В)40.000Дж,Г)1600Дж,Д)0,25Дж.) 3)При охлаждении латуни на 50°С выделилось 200Дж энергии...

Физика

Помогите пожалуйста решить задачи: 1) Какое количество теплоты потребуется для н??гревания 20грамм латуни на 5°С (Варианты:А)100Дж,Б)40Дж,В)40.000Дж,Г)1600Дж,Д)0,25Дж.) 3)При охлаждении латуни на 50°С выделилось 200Дж энергии (Варианты:А)4000Кг.,Б)1Кг.,В)4.000.000Кг.,Г)0,01Кг.,Д)100Кг..) (ОЧЕНЬ НАДО РЕШЕНИЯ) Например Дано Си Решение :_(

Автор: Гость