Помогите пожалуйста решить задачи: 1) Какое количество теплоты потребуется для н??гревания 20грамм латуни на 5°С (Варианты:А)100Дж,Б)40Дж,В)40.000Дж,Г)1600Дж,Д)0,25Дж.) 3)При охлаждении латуни на 50°С выделилось 200Дж энергии...
Физика
Помогите пожалуйста решить задачи: 1) Какое количество теплоты потребуется для н??гревания 20грамм латуни на 5°С (Варианты:А)100Дж,Б)40Дж,В)40.000Дж,Г)1600Дж,Д)0,25Дж.) 3)При охлаждении латуни на 50°С выделилось 200Дж энергии (Варианты:А)4000Кг.,Б)1Кг.,В)4.000.000Кг.,Г)0,01Кг.,Д)100Кг..) (ОЧЕНЬ НАДО РЕШЕНИЯ) Например Дано Си Решение :_(
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.б Дано:Q-? Q=cmΔt Δt=5 m=0.02 kg c=400 Дж/кг*°С 2.г Дано: m-? m=Q/c*t Q=200 Дж c=400 Дж/кг*°С Δt=50°С
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