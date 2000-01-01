Помогите пожалуйста решить задачу Дано: А = 50 кило джоулей S = 2 км найти: Fтрения( Силу трения)

Физика
Помогите пожалуйста решить задачу Дано: А = 50 кило джоулей S = 2 км найти: Fтрения( Силу трения)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Fтр=A/S      A=50кДж=50000Дж       S=2км=2000м (система СИ) Fтр=50000Дж/2000м=25H
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