Помогите пожалуйста решить задачу Дано: А = 50 кило джоулей S = 2 км найти: Fтрения( Силу трения)
Физика
Помогите пожалуйста решить задачу Дано: А = 50 кило джоулей S = 2 км найти: Fтрения( Силу трения)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Fтр=A/S A=50кДж=50000Дж S=2км=2000м (система СИ) Fтр=50000Дж/2000м=25H
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