Помогите, пожалуйста, решить задачу по химии. При взаимодействии 276 г карбоната к??лия с соляной кислотой выделяется углекислый газ. Найдите его объем (н.у.), если потери составляют 5%.

Химия

Помогите, пожалуйста, решить задачу по химии. При взаимодействии 276 г карбоната к??лия с соляной кислотой выделяется углекислый газ. Найдите его объем (н.у.), если потери составляют 5%.

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