Помогите, пожалуйста, решить задачу по химии. При взаимодействии 276 г карбоната к??лия с соляной кислотой выделяется углекислый газ. Найдите его объем (н.у.), если потери составляют 5%.

Химия
Помогите, пожалуйста, решить задачу по химии. При взаимодействии 276 г карбоната к??лия с соляной кислотой выделяется углекислый газ. Найдите его объем (н.у.), если потери составляют 5%.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
276 гр х K2CO3+2HCl=2KCl+CO2+H2O 138 г/моль 22,4 л/моль х=276*22,4/138=44.8 л с учетом потерь: 44,8*0,95=42.56 л
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